Töpferkurs im Kibbutz Kerem Shalom

Es ging alles sehr schnell, nach einer Anfrage von Mitarbeitern von Christen an der Seite Israels durfte ich als gelernte Keramikerin im Februar, zusammen mit einer Freundin, eine Woche im Kibbutz verbringen. Wir richteten die Töpferwerkstatt ein, vermittelten Fachwissen, beantworteten Fragen und gaben Kurse für Erwachsene und Kinder – an der Töpferscheibe und auch für freies Modellieren. Für den „Memorial Day“, den Gedenktag für die gefallenen Soldaten, wurden 50 individuelle Blumen geformt, die dann an den Gedenktafeln platziert wurden. An der Töpferscheibe bekamen mehrere Personen Einzelunterricht. Die Kursteilnehmer/-innen hatten viel Freude am Töpfern. Rony betonte, dass diese Aktion genau zum richtigen Zeitpunkt stattfand, in einer Bedrohungssituation durch Raketenbeschuss in der Region. Es sei ein Segen, dass wir gerade jetzt hier sind und die Menschen Ablenkung und diese Beschäftigung haben. Als wir zu Beginn mit dem Mietwagen nach Kerem Shalom fuhren, bekamen wir einen Anruf, dass gerade „etwas los sei“ und dass wir schauen sollen, was die anderen Autofahrer machen und uns danach richten. Kurze Zeit später sahen wir ca. 9 Raketen am Himmel, die dann in der Luft abgeschossen wurden – wir waren also angekommen in der „Realität“. Die nächsten zwei Tage gab es immer wieder Raketenalarm (ca. 100 Raketen), allerdings 1/2 bis 1 Std. entfernt. Wir fühlten uns trotz der angespannten Situation sicher, auch weil wir von der Gastfamilie sehr gute Instruktionen bekamen, wann wir uns wie zu verhalten haben. Einen Nachmittag verbrachten wir im „safety room“, ein Betonanbau an den Häusern. Das war in unserem Gästehaus ein heller, angenehmer Raum. Nach zwei Tagen kehrte wieder Ruhe ein, und wir konnten uns frei auf dem Gelände bewegen. Es war für uns ein Vorrecht, eine Woche lang im Kibbutz wohnen zu dürfen und die Menschen und deren Leben kennen zu lernen. Wir waren bestens versorgt, hatten intensive Zeiten und viel Spaß mit unserer Gastfamilie und durften auch eine Shabbatfeier miterleben. Zu Rony und Ofer Kissin haben wir weiterhin Kontakt und freuen uns, sie wieder zu sehen – sei es in Israel oder in Deutschland.