Serbien will als erstes europäisches Land seine Botschaft nach Jerusalem verlegen

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic kündigte am 4. September 2020 an, dass Serbien seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen werde. Serbien ist somit das erste europäische Land, das eine diplomatische Hauptvertretung in Israels Hauptstadt eröffnen will. Auch der Kosovo plant, eine Botschaft in Jerusalem einzurichten.

Israels Außenminister Gabi Aschkenasi sagte dazu: „Ich begrüße die Entscheidung der serbischen Regierung, ihre Botschaft nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels, zu verlegen. Dies ist ein wichtiger und mutiger Schritt, der die Tiefe der Beziehungen zwischen Israel und Serbien belegt und zur Stärkung der Freundschaft zwischen den beiden Nationen führen wird.“

In Bezug auf die Entscheidung der israelischen Regierung, diplomatische Beziehungen zum Kosovo aufzunehmen, und der Ankündigung des Kosovo, eine Botschaft in Jerusalem zu eröffnen, sagte Außenminister Aschkenasi: „Wir sehen die Entscheidung Serbiens und des Kosovo, Botschaften in Jerusalem zu errichten, als symbolischen Schritt zur Förderung des Friedens zwischen diesen Ländern. Die Stadt Jerusalem, die ewige Hauptstadt des Staates Israel, wird eine Brücke des Friedens für die ganze Welt bilden. Ich fordere andere Länder auf, in ihre Fußstapfen zu treten und ihre Botschaften nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels, zu verlegen.“

Außenminister Aschkenasi dankte US-Präsident Trump und der US-Regierung für ihre regionale und internationale Führungsrolle: „Die US-Regierung führt weiterhin zu bedeutenden diplomatischen Durchbrüchen, sowohl in unseren Beziehungen zu Serbien und Kosovo als auch bei der Förderung der Normalisierung und des historischen Friedensabkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Israel hat keinen besseren Verbündeten als die Vereinigten Staaten.“ (Außenministerium des Staates Israel)