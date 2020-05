Schawuot – Israel dankt für die ersten Früchte und das Wort Gottes

Am Wochenfest /Schawuot feiern Juden weltweit das Wort Gottes, besonders die Gabe der Tora, und die ersten Früchte. In diesem Jahr fällt das Fest auf den 29. und 30. Mai 2020.



In Israel es ist jetzt Zeit, Gott für die erste Ernte zu danken. Das Wochenfest, hebräisch Schawuot, wird am 6. Siwan des jüdischen Kalenders gefeiert, außerhalb Israels auch am 7. Siwan (29. und 30. Mai 2020). Im Heiligen Land ist schon Sommer und es gibt eine große Auswahl an Obst. Zu den Orangen, Grapefruits, Mandarinen und Zitronen, die uns im Winter das nötige Vitamin C geliefert haben, kommen schon im Januar und Februar die Erdbeeren. In der Zeit vor Schawuot, im Mai und Juni, wenn man in Deutschland anfängt, sich auf die Erdbeeren zu freuen, reifen hier schon die ersten Aprikosen, Pfirsiche, Zwetschgen, Trauben und Melonen.

Gott hat seinem Volk ein Land gegeben, das nicht nur von Milch und Honig fließt, sondern auch viele verschiedene Arten von Obst, Gemüse und anderen Früchten bietet. Doch was wären alle diese Früchte ohne das Brot. In 3. Mose 23,15-22 wird genau beschrieben, wann und wie dieses Fest der Ernte und der Erstlinge zu feiern ist. Als Erstlingsgabe hatte man ursprünglich zwei Brote als Schwingopfer dargebracht. Da man nach dem Pessach-Fest in der so genannten „Omer-Zählung“ sieben Wochen plus einen Tag zählt, wird dieses Fest „Wochenfest“, „Schawuot“, oder nach dem griechischen Wort für „Fünfzig“, „Pentekostos“, auch „Pfingsten“ genannt.

Zweites großes Wallfahrtsfest

Schawuot ist nach dem Pessach-Fest das zweite große Wallfahrtsfest der Bibel. Deswegen waren 50 Tage nach dem Tode Jesu am Pfingstfest, an das sich die Christen erinnern, in Jerusalem auch Juden „aus allen Völkern unter dem Himmel“ versammelt (Apostelgeschichte 2). Bis heute pilgern Juden aus der ganzen Welt zu den drei großen Hauptfesten, Pessach, Schawuot und dem Laubhüttenfest (Sukkot), nach Jerusalem. Aber, „der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht“ (5. Mose 8,3). Deshalb ist Schawuot als „Fest der Erstlingsfrüchte“ auch ein Fest des Wortes Gottes. Das jüdische Volk feiert an diesem Tag, dass ihm am Sinai die Tora gegeben wurde (2. Mose 19).

Nach jüdischer Tradition wird während dieses Festes eine ganze Nacht dem Schriftstudium gewidmet. Unter anderem wird das Buch Rut vorgelesen, weil diese Geschichte während der Ernte spielt. Die bewusste Hinwendung der Moabiterin Rut zum Gott Israels passt zum Torahfest und ist eine „Erstlingsfrucht“ unter den vielen Heiden, die in den nachfolgenden Jahrhunderten ihrem Beispiel gefolgt sind (vergleiche Rut 1,16-17).

Milchhaltige Speisen

Zu jedem Fest in Israel gehören bestimmte Speisen. Schawuot ist undenkbar ohne Käsekuchen und Milchprodukte. Diese Sitte wird ganz unterschiedlich erklärt. So lernen die Schulkinder, dass das Volk Israel „vorsichtshalber“ am Anfang nur Milch gegessen habe, weil die Torah noch ganz neu war und die einzelnen Gesetze noch nicht bekannt waren. Deshalb war auch nicht klar, wie die heute streng eingehaltene Trennung von Milch und Fleisch im Einzelnen berücksichtigt werden sollte.

Andere sehen die Milchspeisen als Symbol für die Trennung von allem „Fleischlichen“, die im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb vollzogen werden sollte (2. Mose 32). Wer das Hohe Lied auf seine Beziehung zum Wort Gottes überträgt, denkt bei den Milchspeisen an den Satz: „Honig und Milch sind unter deiner Zunge“ (Hoheslied 4,11). Wieder andere verweisen darauf, dass der Zahlenwert des hebräischen Wortes „Chalav“, Milch, 40 ist. (Redaktion/Israelnetz)