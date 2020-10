Lockdown in Israel verlängert – Marke von 2.000 Corona-Toten überschritten

Der zweite landesweite Lockdown in Israel, der seit dem 25. September 2020 als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie in Kraft ist, wird bis zum 18. Oktober 2020 verlängert. Das teilte das Büro des Premierministers Benjamin Netanjahu (Likud) in der Nacht zum 14. Oktober 2020 mit. Gleichzeitig berät das israelische Corona-Kabinett über erste Lockerungen der starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Dies soll vor allem kleinen Geschäften zugutekommen.

Am 13. Oktober 2020 registrierten die Behörden 2.255 neue Fälle in Israel. Die Rate der positiven Tests lag bei 5,4 Prozent und ist damit so niedrig wie seit Juli nicht mehr. Bisher sind 2.055 Israelis mit COVID-19 gestorben. Derzeit zählt das Land 50.778 aktive Infektionen. Davon gelten 808 als ernst. (Israelnetz)