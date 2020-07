Netanjahu zur Corona-Krise: „Wir sind in einer Notsituation“

Israels Gesundheitsministerium hat am 6. Juli 2020 mehr als 30.100 COVID-19-Infektionen gemeldet, davon 11.856 aktive Fälle. 332 Menschen sind bislang gestorben, 89 sind in kritischem Zustand, 32 Patienten werden beatmet. Mehr als 40.000 Israelis befinden sich aktuell in Quarantäne.

In der Kabinettssitzung vom 5. Juli 2020 sagte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu angesichts der stark angestiegenen Zahlen von Corona-Neuinfektionen u.a. Folgendes:

„In den kommenden Tagen werden wir einen speziellen Wirtschaftsplan vorlegen, der sich mit den wirtschaftlichen Herausforderungen des Coronavirus beschäftigen wird, vor denen Selbstständige, Bürger, Unternehmer und Arbeitnehmer stehen. Für mich und die Regierung steht das an erster Stelle.

Gleichzeitig befinden wir uns mitten in einem erneuten Angriff des Coronavirus, einem sehr starken Angriff, der sowohl auf der ganzen Welt als auch hier zunimmt und sich ausbreitet.

Die Weltgesundheitsorganisation sieht den Nahen Osten als Schwerpunkt der globalen Verbreitung. Dies schließt Israel nicht aus. Es ist hier. Daher sehen wir wovor ich gewarnt habe: dass dieser Ausbruch zu einer Zunahme und Verdoppelung der Anzahl schwerer Fälle führen wird, was eine Herausforderung für den Staat Israel und unser Gesundheitssystem darstellt. Wir müssen weitere Schritte unternehmen.

Wir sind in einer Notsituation.

Wenn wir die Ausbreitung des Coronavirus nicht blockieren, werden wir weder Gesundheit noch Wirtschaft haben, viele Bürger im Staat Israel werden ihr Leben verlieren.

Wir müssen tun, was nötig ist. Daher werden wir in den kommenden Tag eine zusätzliche Kabinettssitzung abhalten, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen, sowohl praktisch als auch gesetzgebend.“

4.339 Palästinenser infiziert

In den palästinensischen Gebieten gibt es bisher 4.339 Infizierte, davon sind 491 genesen. Die Zahl der Toten ist auf 20 gestiegen. Premierminister Mohammed Schtaje rief Israel auf, die Kontrollpunkte zwischen Israel und der Westbank zu schließen, um weitere Neuinfektionen zu verhindern. (Amt des Premierministers/Israelnetz/Redaktion)