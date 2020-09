In Israel jetzt mehr als 200.000 Corona-Fälle registriert – mehr als 1300 Israelis mit COVID-19 verstorben

In Israel ist die Gesamtzahl der seit März 2020 registrierten Corona-Fälle auf mehr als 200.000 gestiegen; davon gelten 140.751 als genesen. Am 23. September 2020 lag die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Lande bei 58.175, davon gelten 631 als ernst. Bis zu diesem Tag sind 1.309 Israelis mit COVID-19 gestorben.

Seit dem 18. September 2020 ist in Israel der zweite landesweite Lockdown in Kraft, der zunächst drei Wochen gelten soll. Schulen und Kindergärten wurden vollständig geschlossen, ebenso wie alle Unternehmen, die die Öffentlichkeit in den Bereichen Handel, Kultur, Erholung und Inlandstourismus empfangen, einschließlich Schwimmbädern, Turnhallen, Hotels, Einkaufszentren und Restaurants. Zudem gibt es weitere Einschränkungen, zum Beispiel dürfen sich im Freien nur bis zu 20 Personen versammeln und bis zu zehn Menschen in Innenräumen.

Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche sind weiter erlaubt.

Unterdessen berät das israelische Corona-Kabinett über noch strengere Einschränkungen. (Israelnetz/Redaktion)