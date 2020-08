Essensausgabe durch COVID-19 erhöht

Benjamin Philip, der Leiter von Hineni, hat uns zur aktuellen Situation in Israel einen persönlichen Brief zukommen lassen, den wir gerne an Sie weiterleiten:

„Wie in den meisten Ländern ist auch in Israel das alltägliche Leben durch COVID-19 stark eingeschränkt. Alle öffentlichen Aktivitäten wie Hochzeiten, Beschneidungen oder die Gebete in den Synagogen sind zum Erliegen gekommen. Die Schulen sind geschlossen und Besuche bei älteren Menschen in Altersheimen und Krankenhäusern sind nicht mehr erlaubt. Kurz gesagt, das alltägliche Leben ist für die israelische Bevölkerung und insbesondere für die älteren Menschen aktuell eine große Herausforderung. Auch in unserem Hineni-Zentrum waren wir durch die vielen Einschränkungen mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Eine Schließung der Suppenküche konnten wir durch eine Sondergenehmigung der Stadtverwaltung jedoch vermeiden.“