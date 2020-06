Das israelische Hilfswerk „Save a Child’s Heart“ hat mehr als 2500 palästinensische Kinder behandelt

Kostenlose Sprechstunde für Palästinenser

„Save a Child’s Heart“ ist seit 1995 aktiv. Das Hilfswerk hat bislang mehr als 5.000 Kinder aus 62 Ländern gerettet. Mehr als die Hälfte waren Palästinenser aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Jeden Dienstag kommen 20 bis 30 junge Palästinenser mit ihren Eltern zur kostenlosen Sprechstunde in die Herzklinik im Wolfson-Krankenhaus in Holon, südlich von Tel Aviv, wo „Save a Child’s Heart“ seinen Sitz hat. Die Kinder, die von ihrer Operation genesen oder darauf warten, stammen aber nicht nur aus den palästinensischen Gebieten, sondern auch aus, Äthiopien, dem Senegal, Sansibar, Tansania, Rumänien, Myanmar und von den Fidschi-Inseln und zahlreichen anderen Ländern. Ferner trainiert „Save a Child’s Heart“ medizinisches Personal aus der Palästinensischen Autonomie und afrikanischen Ländern.

Ein Beispiel: Notoperation von Lama aus dem Gazastreifen

Die sechs Monate alte Lama aus dem Gazastreifen hatte durch einen Defekt an ihrem Herzen einen unnatürlichen Blutfluss zwischen zwei Arterien. Das machte eine Operation notwendig. Im Gazastreifen behandelte zunächst der Kardiologe Fajes Schakalia das Mädchen. Schakalia war zuvor von israelischen Experten geschult worden. Nachdem Lamas Behandlung zunächst gut verlief, missglückte der Einsatz eines Katheters. Schakalia sah die einzige Rettung in einer Operation am offenen Herzen in Israel.

Im Eilverfahren stellte das Personal einen Einreiseantrag für Lama. Gleichzeitig wurden die Behörden im Gazastreifen gebeten, sie mit ihrer Mutter ausreisen zu lassen. Nach der Zustimmung beider Seiten brachte ein Krankenwagen das Mädchen im Mai 2020 durch den Eres-Übergang zum Wolfson-Krankenhaus in Holon zu „Save a Child’s Heart“. Nach der erfolgreichen Operation erholt sich Lama nun auf der Kinder-Intensivstation.