Corona-Krise in Israel: Impfstoff soll im Herbst an Menschen getestet werden

Israel ist der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus offenbar einen Schritt nähergekommen. Verteidigungsminister Benny Gantz sagte am 6. August 2020, dass erste Tests an Menschen nach den Hohen Feiertagen Ende September 2020 stattfinden sollen.

Premier Benjamin Netanjahu begrüßte die Ankündigung als „gute Nachricht, die uns Hoffnung geben kann“. In Israel haben sich in den vergangenen Tagen binnen 24 Stunden jeweils etwa 1500 bis 2000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, im Mai 2020 waren noch unter 50 pro Tag. Vom 6. bis zum 7.August 2020 gab es 1.751 Neuinfektionen. Zu dieser Zeit befanden sich insgesamt 358 Menschen in einem „ernsten“ Zustand. Bislang sind 576 Israelis in Verbindung mit COVID-19 gestorben.



Ärztekammer-Chef fordert vollständigen Lockdown

Aufgrund der weiterhin hohen Zahl an täglichen Neuinfektionen fordert der Vorsitzende der israelischen Ärztekammer, Zion Hagai, einen kurzen und vollständigen Lockdown des gesamten Landes. Dieser könne die Infektionsrate drastisch senken und den planmäßigen Schulstart am 1. September 2020 ermöglichen. (Israelnetz/Redaktion)