2000 Jahre altes Ritualbad in Galiläa/Israel entdeckt

Eine von der Israelischen Altertumsbehörde durchgeführte archäologische Bergungsgrabung in Niedergaliläa enthüllte die Überreste eines jüdischen landwirtschaftlichen Gehöfts aus der Zeit des Zweiten Tempels (vor etwa 2000 Jahren), einschließlich eines prächtigen Ritualbades (Mikwe).

Abd Elghani Ibrahim und Dr. Walid Atrash, Direktoren der Ausgrabung im Auftrag der Israelischen Altertumsbehörde, sagten: „Die Existenz einer Mikwe, eines Ortes zur Einhaltung der Reinheitsgebote, zeigt eindeutig, dass die Bewohner des alten Bauernhofs Juden waren, die eine religiöse und traditionelle Lebensweise führten und Reinheit als ein Thora-Gebot bewahrten. Ritualbäder werden seit der Zeit des Zweiten Tempels und bis heute von Juden im täglichen Leben verwendet.“

Laut Ibrahim und Dr. Atrash „ändert die Entdeckung der Mikwe auf dem Bauernhof das, was wir über den Lebensstil der Juden in der Zeit des Zweiten Tempels wussten. Bis jetzt hatten wir keine jüdischen Bauernhöfe in Galiläa entdeckt. Es wurde angenommen, dass Juden in der Römerzeit nicht auf Bauernhöfen außerhalb der Dörfer oder Städte lebten. Die Entdeckung des Gehöfts in einiger Entfernung vom Dorf Shikhin und der großen jüdischen Stadt Sepphoris zeigt, dass sich Juden auch auf Bauernhöfen niederließen, die vielleicht als das ländliche Hinterland von Sepphoris fungierten.“

Ungefähr 1.700 Jahre sind vergangen, seit der Bauernhof bei einem Erdbeben zerstört wurde, und ungefähr 1.400 Jahre, seit der Standort endgültig aufgegeben wurde.

Mikwe verlegt

Kürzlich wurde ein riesiges Autobahnkreuz über dem Tal gebaut. Die Notwendigkeit, eine der tragenden Brückensäulen zu verankern, erforderte den Bau tiefer Fundamentgräben im Grundgestein. Als die Archäologen neben den Bauarbeiten Ausgrabungen tätigten, wurde die Mikwe freigelegt. Da es nicht möglich war, die Mikwe auf dem Gelände zu erhalten, wurde entschieden, die Installation vom Felsen zu lösen und sie an einen geschützten Ort zur Ausstellung zu transferieren.

Im September 2020 wurden Vorbereitungsarbeiten für den Transfer durchgeführt. Die Mikwe, deren Gewicht ungefähr 57 Tonnen beträgt, wurde zuerst von allen Seiten abgesägt, vom Grundgestein gelöst und von einem Stahlkäfig umgeben, um sie zu schützen und das Heben zu ermöglichen. Am 29. September 2020 wurde sie an ihren neuen Standort gebracht. (Israelische Altertumsbehörde)