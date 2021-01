140 Jugendliche beginnen ein neues Leben in Israel | Alijah

In der Ukraine hat unsere Hilfe drei Schwerpunkte: Juden über die Auswanderung nach Israel zu informieren, das Austeilen von Lebensmittelpaketen an Juden in ärmlichen Verhältnissen und das leisten von praktischer Hilfe beim erledigen von erforderlichen Formalitäten für die Ausreise oder bei Behördengängen. Fahrten zur Botschaft oder zum Flughafen werden auch angeboten. In Zusammenarbeit mit unseren israelischen Projektpartnern, konnten wir im November 2021 wieder 140 junge Menschen aus der Ukraine in ihre neue Heimat nach Israel bringen. An einigen besonderen Momenten dieser Reise möchten wir Sie gerne teilhaben lassen.